Die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung Oschersleben veranstaltet am 30. November und 1. Dezember 2024 ihren traditionellen Weihnachtsmarkt im Neubrandslebener Weg. Was die Besucher diesmal vor Ort erwartet.

Weihnachtsmarkt in der Börde

Die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben lädt am ersten Adventswochenende zur 26. Ausgabe des besonderen Weihnachtsmarktes ein. Am Sonnabend, 30. November und Sonntag, 1. Dezember öffnen sich jeweils um 10 Uhr die Tore und Türen des Werkstattgeländes im Neubrandslebener Weg.

Dahinter verbirgt sich nach eigenen Angaben ein über Monate liebevoll arrangierter und zusammengestellter Weihnachtsmarkt, der Besucherinnen und Besucher in eine besinnliche Stimmung versetzen und die Vorweihnachtszeit einläuten soll. Im Innen- und Außenbereich werde es demnach eine Flaniermeile mit selbst gemachtem Glühwein sowie Plätzchen und Bratwürsten geben. „Die beliebten Bastelangebote wurden in diesem Jahr vor allem für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher erweitert und in Sachen Genuss und Kulinarik dürfen sich die Gäste ebenso auf Neues freuen“, teilt die Stiftung mit.

Aufführungen eines Puppentheaters

Auf dem Programm steht ein Indoor- und Outdoor-Markt mit rund 60 Ausstellern und Handwerkern. Am ersten Adventssonntag startet der Besondere Weihnachtsmarkt mit einem Gottesdienst der evangelischen Kirchgemeinde Oschersleben im großen Saal. Zudem spielt an diesem Tag das Puppentheater zwei Vorstellungen um 14 und 16 Uhr und verschiedene Chöre, Ensembles und Instrumentalisten bringen an allen Tagen weihnachtliche Klänge zu Gehör. Im Außenbereich steht das Freiluftkonzert des Duos „Handgemacht“ auf dem Programm.

Nach dem Erfolg des Vorjahres wird es außerdem wieder eine große Tombola geben. Der Erlös kommt nach eigenen Angaben den Beschäftigten der Werkstatt „Am Pfefferbach“ zu Gute, die sich „etwas für den Außenbereich wünschen“, heißt es. Der Eintritt zum Besonderen Weihnachtsmarkt in der Oscherslebener Matthias-Claudius-Haus-Stiftung ist wie in den Vorjahren kostenlos. Parkplätze seien im Umfeld in kleiner Stückzahl vorhanden. Im vergangenen Jahr zählten die Organisatoren des Besonderen Weihnachtsmarkts rund 6.000 Besucher.