Baustelle: In Oschersleben müssen Unternehmen täglich einen Umweg von 20 Kilometern fahren

Seit Herbst 2021 ist in Oschersleben an der Hornhäuser Straße hinter der Bahnlinie für den Fahrzeug- verkehr kaum noch ein Durchkommen. Grund sind grundhafte Straßensanierungsmaßnahmen an dem Abschnitt der Bundesstraße.

Oschersleben - Zeitweilig wurden für die Anlieger Behelfslösungen gefunden, damit sie keine riesigen Umleitungen über Hornhausen in Kauf nehmen müssen. So stellte beispielsweise das Autohaus Spey seinen Parkplatz zur Verfügung. Diese sind seit einigen Wochen auch gekappt, was besonders den dort ansässigen Unternehmern wie Daniela Rothämel, Inhaberin der Gärtnerei Franz Koch, einiges an Kopfzerbrechen bereitet.