  4. Neubau des Bestattungshauses Kaczur in Kroppenstedt eröffnet

Familienbetrieb Kaczur investiert in moderne Bestattungsstätte Neubau der Trauerhalle in Kroppenstedt sichert würdige Abschiede

Das Bestattungsunternehmen Kaczur erweitert mit innovativem Neubau sein Angebot. Die Verbandsgemeinde unterstützt den Bau mit einer Löschwasserentnahmestelle.

Von Yvonne Heyer Aktualisiert: 12.08.2025, 16:15
Mit viel Liebe zum Detail wurde die Trauerhalle für ein würdiges Abschiednehmen gestaltet.
Mit viel Liebe zum Detail wurde die Trauerhalle für ein würdiges Abschiednehmen gestaltet. Fotos: Heyer/Kaczur

Kroppenstedt. - In warmen Farben ist der Trauersaal des Bestattungsunternehmens Kaczur in Kroppenstedt gehalten. Die Farbe schwarz wird hier vergebens gesucht. Helle Polstermöbel harmonieren mit der Dekoration des gesamten Raumes. Erst am 30. Juni ist der Bau einer neuen Betriebsstätte des Familienunternehmens Kaczur auf der Paulshöhe in Kroppenstedt fertig geworden.