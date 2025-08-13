Polizei kann Verdächtige schnappen Drei Brände in einer Nacht: Brandstifter zünden in Haldensleben mehrere Feuer

Brandstifter haben in Haldensleben in der Nacht zu Mittwoch (13. August) für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Polizei kann die mutmaßlichen Brandstifter nach Zeugenhinweisen noch in der Nacht schnappen.