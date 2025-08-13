Wo entspannt sich Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha am liebsten an Sommertagen? Der SPD-Politiker verrät, welche Orte im Harz ihn besonders faszinieren – und warum man für besondere Erlebnisse nicht weit reisen muss.

Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) verrät, an welche Harz-Orte es ihn an Sommertagen zieht.

Wernigerode. - Als Oberbürgermeister ist Tobias Kaschas Arbeitsplatz das Wernigeröder Rathaus. Aber wo und wie verbringt der Sozialdemokrat seine Freizeit? Welche Geheimtipps hat er für Sommertage im Harz? Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke verrät er seine Lieblingsorte.