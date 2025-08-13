weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Ausflugsziele für Sommertage Geheimtipps vom Wernigeröder Oberbürgermeister: Tobias Kascha verrät seine Lieblingsorte im Harz

Wo entspannt sich Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha am liebsten an Sommertagen? Der SPD-Politiker verrät, welche Orte im Harz ihn besonders faszinieren – und warum man für besondere Erlebnisse nicht weit reisen muss.

Von Sandra Reulecke 13.08.2025, 14:30
Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) verrät, an welche Harz-Orte es ihn an Sommertagen zieht.
Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) verrät, an welche Harz-Orte es ihn an Sommertagen zieht. Foto: Stadtverwaltung Wernigerode

Wernigerode. - Als Oberbürgermeister ist Tobias Kaschas Arbeitsplatz das Wernigeröder Rathaus. Aber wo und wie verbringt der Sozialdemokrat seine Freizeit? Welche Geheimtipps hat er für Sommertage im Harz? Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke verrät er seine Lieblingsorte.