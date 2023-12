Die Sekundarschule und das Gymnasium von Rahn Education in Gröningen haben wieder zum Weihnachtsmarkt samt Tag der offenen Tür eingeladen. Auf dem Börde-Campus herrschte Truvel.

Börde-Campus In Gröningen ist gefragtes Ziel

Gröningen. - Sprichwörtlich Himmel und Menschen sorgten zum Weihnachtsmarkt und Tag der offenen Tür am Börde Campus von Rahn Education in Gröningen für ordentlich Gewusel in den Räumen der Sekundarschule und des Gymnasiums.

Die älteren Schüler hatten als Parkplatzeinweiser in den Straßen von Gröningen ordentlich zu tun, die vielen Besucher zu „dirigieren“.

Bereits kurz nach der Eröffnung der Veranstaltung um 16 Uhr durch Campusleiter Thomas Scholz strömten die Besucher in die Bildungseinrichtung.

Im Schulhaus gab es eine Menge zu entdecken. So stellten Schüler ihre Projektarbeiten aus. Unter dem Motto „Upcycling“ hauchten sie Dingen, die im Müll gelandet wären, neues Leben ein. Erstaunlich, was die Schülerinnen und Schüler aus alten Telefonen, Kaffeemaschinen und dergleichen mehr mit viel Fantasie „gezaubert“ haben.

Aus nicht mehr benötigten Materialien entstanden neue Dinge. Yvonne Heyer

Als besondere Form des Upcycling können sicher auch Flohmärkte bezeichnet werden. Am Donnerstagabend gab es auf dem Börde Campus gleich zwei. Für den einen wurden die heimischen Bücherregale „geplündert“, für den anderen die Spielzeugregale.

Zu essen gab es ebenso reichlich, egal ob süß oder deftig, für jeden Geschmack war etwas dabei. Zum Angebot des Weihnachtsmarktes gehörten ebenso Bastelstände für Groß und Klein.

Die Klasse 6/Gymnasium lud ins Konzert-Café ein. In der Klassen lernen zahlreiche Schüler, die ein Instrument spielen können und so entstand die Idee, man könne zum Weihnachtsmarkt auch gemeinsam musizieren und die Besucher unterhalten.

Nach Abschluss der Bauarbeiten für einen Anbau, der zugleich weitere Arbeiten am Schulhof notwendig machte, hat nun auch die Bühne einen neuen Platz auf dem Schulhof eingenommen. „Auf den Brettern, die die Welt bedeuten“ war ein Theaterstück sowie Tanzsequenzen der Schüler zu sehen.

Gern nahmen die Besucher im Rahmen des Tages der offenen Tür die Einladung zu den von Schülern geführten Rundgängen an. Dabei wurden die Räumlichkeiten samt moderner Technik einschließlich der digitalen Tafeln in Augenschein genommen. Viele Fragen haben die Schüler an diesem Tag beantwortet. Die STABIL-Arbeitsgruppe des Berufsbildungszentrums Gröningen der Rahn Education präsentiere sich auf dem Weihnachtsmarkt ebenso mit einem Verkaufsstand.

Schüler führten die Besucher durch die modernen Räumlichkeiten und beantworteten viele Fragen. Foto: Yvonne Heyer

Der Börde Campus von Rahn Education ist in den vergangenen Monaten weiter gewachsen, deshalb auch der Anbau. Für mehr als 800.000 Euro entstanden drei neue Klassenzimmer, ein Laubengang, neue Sanitärräume, wurde ein angrenzendes Gebäude saniert.

Seit Schuljahresbeginn ist die Sekundarschule des Börde Campus komplett zweizügig, hinzu kommen die Schüler des Gymnasiums. Dieser Bereich ist einzügig. Das neue Schuljahr hat mit insgesamt 520 Schülerinnen und Schülern begonnen.