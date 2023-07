In der Börde-Schule Klein Oschersleben bauen Schüler der 9. Klasse zum Abschied eine Chill-Oase

Klein Oschersleben - „Beim Verlassen etwas hinterlassen“ – dieses Motto rief die Leiterin der Börde-Schule Klein Oschersleben, Silke Heick, kurz vor dem Ende des Schuljahres aus. Zum Abschluss sollten die Schüler der 9. Klasse der LB-Schule ein besonderes Geschenk hinterlassen.

„Chillen und lachen“, diese Idee ließ die Koordinatorin für „MagdeMINT“ aus dem Rathaus der Landeshauptstadt, Judith Zadek, mit drei Studenten, Kissen, Werkzeug, Schrauben und guter Laune im Gepäck im Rahmen des „Steam-Projektes“ den Weg in die Börde antreten. Beim „Steam-Projekt“ handelt es sich um europäische Projekte, die Naturwissenschaft und Kunst miteinander verbinden.

Idee vor Ort umgesetzt

Auf dem Schulhof in Klein Oschersleben wurde die Abschiedsgeschenk-Idee sozusagen an Ort und Stelle in die Tat umgesetzt. Der Großhandel SCHLAU aus Magdeburg stellte unentgeltlich Paletten zur Verfügung, aus denen die Jugendlichen nach Anleitung und mit kreativen Ergänzungen im Rahmen dieses Projekttages coole Sitzmöbel und einen Tisch anfertigten.

Unterstützt wurde der Workshop „Palettenmöbel bauen“ auch vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Bezirksverein Magdeburg. Spaß bei der Arbeit, chillen in der Pausenzeit - die jüngeren Jahrgänge der Schule können die Früchte des Projekttages und damit das Abschiedsgeschenk der 9. Klasse noch lange Zeit genießen, fasst Projektbegleiter Jan-Sören Roßbach zusammen.