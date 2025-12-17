Die Versorgung der Patienten mit Eingeweidebrüchen im Neindorfer Krankenhaus wird für ihre Qualität geehrt. In der Einrichtung werden diese Beschwerden im Bauraum speziell behandelt.

Neindorf - vs/Jan Dahms

Die Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Helios Bördeklinik ist von der Deutschen Herniengesellschaft (DHG) mit dem Siegel der Qualitätsgesicherten Hernienchirurgie ausgezeichnet worden. Die Anerkennung für die Versorgung der Patienten mit Eingeweidebrüchen wurde der Einrichtung den Angaben nach zum zweiten Mal in Folge überreicht.

„Die wiederholte Verleihung des DHG-Siegels ist für uns ein wichtiges Qualitätssignal. Es bekräftigt unsere Spezialisierung und die Ergebnisse der konsequenten Qualitätssicherung“, erklärt die Ärztliche Direktorin Dr. Heike Bien. Oberarzt Dr. Thomas Lalla ergänzt: „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer Arbeit, sondern auch Ansporn, weiterhin die bestmögliche Behandlung für unsere Patienten sicherzustellen.“

Behandlung von Bauchwandbrüchen in der Bördeklinik Neindorf

Wie die Bördeklinik informiert, werden Hernien auch als Eingeweidebrüche bezeichnet. Anders als beim Knochenbruch sind sie jedoch kein klassischer Bruch, sondern zeichnen sich durch nachgebendes Gewebe an der Leiste, dem Bauchnabel oder der Bauchwand aus. Mit rund 2.000 durchgeführten Operationen in den letzten Jahren zählt die Bördeklinik in Neindorf zu den angesehenen Einrichtungen in der Region für die Behandlung von Bauchwandbrüchen.

Dank moderner chirurgischer Techniken, innovativer Operationsverfahren und einer engen Kooperation mit den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen können viele Patienten bereits am Tag der Operation das Krankenhaus wieder verlassen, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Zur gezielten Betreuung von Betroffenen mit Hernien bietet die Klinik zudem spezielle Sprechstunden an, in denen individuelle Fragen beantwortet und passende Behandlungsoptionen erörtert werden.