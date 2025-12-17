Wenn Lebkuchen und Lichterketten die Regale füllen, dann beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Doch was bedeutet Weihnachten in Zeiten, die von Unsicherheit und Wandel geprägt sind? Wir haben nachgefragt.

Was kommt unter den Baum: Weihnachten zwischen Wunschzetteln und Wertschätzung

Noch sei Silke Hoffmann aus Zerbst nicht in Weihnachtsstimmung, aber sie wisse schon, was sie Weihnachten verschenken möchte.

Zerbst - Gutscheine, Süßigkeiten oder Zweisamkeit: In der schönsten Zeit des Jahres machen sich alle Gedanken, womit sie den Liebsten eine Freude machen. Die Volksstimme hat nachgefragt, und Menschen erzählen von kleinen Gesten, großen Gefühlen und dem Wunsch, gemeinsam Zeit zu schenken.