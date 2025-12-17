Was an Weihnachten wirklich zählt Was kommt unter den Baum: Weihnachten zwischen Wunschzetteln und Wertschätzung
Wenn Lebkuchen und Lichterketten die Regale füllen, dann beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Doch was bedeutet Weihnachten in Zeiten, die von Unsicherheit und Wandel geprägt sind? Wir haben nachgefragt.
Aktualisiert: 17.12.2025, 06:59
Zerbst - Gutscheine, Süßigkeiten oder Zweisamkeit: In der schönsten Zeit des Jahres machen sich alle Gedanken, womit sie den Liebsten eine Freude machen. Die Volksstimme hat nachgefragt, und Menschen erzählen von kleinen Gesten, großen Gefühlen und dem Wunsch, gemeinsam Zeit zu schenken.