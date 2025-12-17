Ungewohnte Klänge an der Ruine „Unser Lieben Frauen“: Der Verein „KulturVeste Loburger Land“ will auch im Jahr 2026 wieder für Kultur in der Ehlestadt sorgen, ist dabei aber auf Fördergelder angewiesen.

Auch 2026 soll es wieder Livemusik an der Loburger Ruine "Unser Lieben Frauen" geben.

Loburg. - Nach und nach bekommt die Loburger Ruine „Unser Lieben Frauen“ die gesamte Vielfalt populärer Musik zu spüren. Nachdem hier schon Liedermacher sowie Irish-Folk- und Bluesbands ihr Stelldichein gaben, sollen im kommenden Sommer 2026 Fans einer weiteren Stilrichtung auf ihre Kosten kommen.