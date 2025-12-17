weather wolkig
Ungewohnte Klänge an der Ruine „Unser Lieben Frauen“: Der Verein „KulturVeste Loburger Land“ will auch im Jahr 2026 wieder für Kultur in der Ehlestadt sorgen, ist dabei aber auf Fördergelder angewiesen.

Von Stephen Zechendorf 17.12.2025, 06:54
Auch 2026 soll es wieder Livemusik an der Loburger Ruine "Unser Lieben Frauen" geben.
Auch 2026 soll es wieder Livemusik an der Loburger Ruine "Unser Lieben Frauen" geben. Foto: S. Zechendorf

Loburg. - Nach und nach bekommt die Loburger Ruine „Unser Lieben Frauen“ die gesamte Vielfalt populärer Musik zu spüren. Nachdem hier schon Liedermacher sowie Irish-Folk- und Bluesbands ihr Stelldichein gaben, sollen im kommenden Sommer 2026 Fans einer weiteren Stilrichtung auf ihre Kosten kommen.