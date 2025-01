Von vs

Bücher-Telefonzelle in Neindorf aufgestellt

Die Bücher-Telefonzelle vom Lionsclub Oschersleben - Die Börde in Neindorf bei der Bördeklinik

Neindorf - Mitglieder des Lionsclub Oschersleben - Die Börde haben eine Bücher-Telefonzelle am Krankenhaus Neindorf eingeweiht. Hier können nun alle Leseratten kostenlos Bücher entnehmen, ausleihen, zurücklegen oder Bücher spenden. Neben Biografien und Romanen wurden auch Kinderbücher einsortiert, teilt der Club mit. Wie es heißt, konnte das Projekt nach langer Vorbereitung abgeschlossen werden.

Ausdauer brauchte es etwa bei der Suche nach einem Standort. „Das Krankenhaus erschien da, als ein sehr geeigneter Platz, wo hier doch auch Patienten zum Zeitvertreib gern mal ein Buch in die Hand nehmen“, so Club-Präsidentin Martina Lausch. Äußerlich gestaltet wurde die Bücher-Zelle vom Künstler Kai Elsner, die Regale wurden vom Tischler Thomas Schindler gefertigt. Ilona Ketzlar hat eine Sitzbank gespendet. „Wir freuen uns über die gelungene Umsetzung des Projektes und sind zuversichtlich, damit einen weiteren Schritt zur Festigung vom sozialen und kulturellen Miteinander der Anwohner in der Börde geschaffen zu haben“, teilt Lausch mit.