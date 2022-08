Bürgermeister will wieder Zahnarzt nach Gröningen holen

Ein Bereich des alten Stallgebäudes auf dem Edelhof ist bereits saniert. Hier entstand eine Kindertagesstätte. In einem zweiten Bauabschnitt konnten in dem noch nicht sanierten Gebäudeteil Praxisräume entstehen.

Gröningen - Es ist schon erstaunlich wie sehr der „Edelhof“ in einer relativ kurzen Zeit sein Gesicht gewandelt hat. Dem ehemaligen Rittergut, welches bis in 1990er Jahre hinein als Landwirtschaftsbetrieb genutzt wurde, bekam ein neues Leben eingehaucht. In einem Teil eines ehemaligen Stallgebäudes entstand für die Stadt Gröningen eine neue Kindertagesstätte in Trägerschaft der Diakonie. Vor dem Gebäude wurde ein Spielplatz gestaltet und eine neue Zuwegung zum „Edelhof“ geschaffen. Die Kindertagesstätte nahm am 1. Januar dieses Jahres den Betrieb auf.