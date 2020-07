In der Stadtverwaltung Oschersleben (Landkreis Börde) wurde eine Person wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Oschersleben (az) l Der Corona-Verdacht in der Oschersleber Stadtverwaltung hat sich bestätigt. Seit Donnerstagmorgen (17. Juli) ist dort eine Person vorübergehend nicht im Dienst. Wie der Stadt-Pressesprecher Mathias Schulte erklärt, fiel ein zwischenzeitlich gemachter Corona-Test positiv aus.

Die gute Nachricht: 20 weitere Mitarbeiter der Verwaltung gelten als Kontaktpersonen und mussten sich ebenfalls Tests unterziehen. Bei allen sei das Ergebnis negativ gewesen. Um sicher zu gehen, soll es laut Mathias Schulte in einigen Tagen eine zweite Testrunde geben. Bis dahin stünden die betreffenden Menschen auf Anordnung des Gesundheitsamts unter Quarantäne. Sie würden aus dem Homeoffice arbeiten.

Das zweite Testergebnis werde für die Mitte der kommenden Woche erwartet. Sollte es ebenfalls negativ sein, könne die Verwaltung wieder zur Normalität zurückgehen. Bis dahin bittet Mathias Schulte darum, die Standorte der Verwaltung nur in dringenden Fällen aufzusuchen. Aufgrund der Pandemie muss zuvor ohnehin ein Termin vereinbart werden. Nach aktuellem Stand sei aber auch nicht davon auszugehen, dass bereits vereinbarte Termine in großer Zahl ausfallen müssten. Bürger habe man nicht kontaktieren müssen, weil sie nicht mit der infizierten Person in Kontakt gekommen seien.

Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes des Kreises sind im Landkreis Börde derzeit vier Personen infiziert. Seit dem 9. März wurden insgesamt 170 Infektionen registriert. 153 Menschen gelten als wieder genesen. 13 sind verstorben.