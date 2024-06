Das Stiftungsfest der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben findet am 15. Juni 2024 statt. Was bei der Veranstaltung geplant ist.

Das Programm vom Stiftungsfest 2024 in Oschersleben

Veranstaltung in Oschersleben

Das Ensemble probt für die Aufführung beim Stiftungsfest 2024 in Oschersleben.

Die Vorbereitungen für das diesjährige Stiftungsfest der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung läuft auf Hochtouren. Es soll am Sonnabend, 15. Juni ab 13 Uhr auf dem Wohnstättengelände in der Hermann-Krebs- Straße stattfinden. Das Organisationsteam rückt dabei das Motto „Liebe ist …“ in den Mittelpunkt der eintägigen Feierlichkeiten.

Um die Liebe dreht es sich auch im Theaterstück des stiftungseigenen Ensembles „Comedia (Cl)Gaudius“. Deren Aufführungen seinen nach Angaben der Stiftung immer der Höhepunkt des Festes. In zwei Wochen stellen die Darstellerinnen und Darsteller die Frage „Liebe! … Was ist das schon?“.

Wohnstättengelände wird zur Flaniermeile

Auch, um dem Publikum erstaunlich vielfältige Antworten geben zu können. „Wir spielen eine eigene Geschichte, die sich mit Inspirationen aus vier anderen und den Ideen der Theatergruppe mischt“, erklärt Petra Höfner, die das Ensemble gemeinsam mit Ute Illig betreut und kreativ anleitet. Seit Anfang März wird demnach für das Bühnenstück geprobt und an den passenden Kostümen und Requisiten getüftelt.

Traditionell soll sich das Wohnstättengelände beim Stiftungsfest mit seinen vielen Mitmach- und Angebotsständen auch diesmal in eine Flaniermeile verwandeln. Für Kulinarik sei in vielfältiger Form gesorgt, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Stiftungsfest der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung: Das Programm