Ausleben/Oschersleben. - Für den Verteidiger gibt es große Lücken in der Ermittlungsarbeit der Polizei. Die Annahme, dass sein Mandant der gesuchte Drogenhändler ist, würde sich nur auf Mutmaßungen stützen. Die beiden Richter und Schöffen sehen es nach den drei Verhandlungstagen am Landgericht Magdeburg jedoch als bewiesen an: Hinter dem Pseudonym „Basic Train“, das in einem verschlüsselten Chatprogramm von einem Rauschgiftdealer benutzt wurde, um seine illegalen Geschäfte abzuwickeln, verbirgt sich Felix S.* aus Ausleben.