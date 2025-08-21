weather wolkig
  4. Radsport-Event in Sachsen-Anhalt: Deutschland-Tour in der Börde: Diese Straßen werden in Oschersleben und Wanzleben gesperrt

Die finale Etappe der Deutschland-Tour führt Spitzensportler am Sonntag, 24. August 2025 durch die Region. Auch Hobby-Radler treten an. Infos zu Strecke, Sperrungen und Halteverboten.

Von Jan Dahms 21.08.2025, 18:30
Wanzleben/Oschersleben. - Der Sonntag, 24. August 2025 steht in den Gemeinden ganz im Zeichen des Profi-Radsports. Die Deutschland-Tour macht als nach eigenen Angaben größtes Radrennen des Landes Station in der Region.