Die finale Etappe der Deutschland-Tour führt Spitzensportler am Sonntag, 24. August 2025 durch die Region. Auch Hobby-Radler treten an. Infos zu Strecke, Sperrungen und Halteverboten.

Deutschland-Tour in der Börde: Diese Straßen werden in Oschersleben und Wanzleben gesperrt

Wanzleben/Oschersleben. - Der Sonntag, 24. August 2025 steht in den Gemeinden ganz im Zeichen des Profi-Radsports. Die Deutschland-Tour macht als nach eigenen Angaben größtes Radrennen des Landes Station in der Region.