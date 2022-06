Diamantener Meisterbrief für Rüdiger Timme und Annedore Feuerriegel in Eilsleben

Seit Kurzem gibt es in Eilsleben zwei Diamanten einer seltenen Art, die nicht in Karat zu messen sind. Die Handwerkskammer Magdeburg ehrte Annedore Feuerriegel und Rüdiger Timme mit dem diamantenen Meisterbrief.

Eilsleben - Schneidermeisterin Annedore Feuerriegel und Tischlermeister Rüdiger Timme, beide über 80, erinnern sich noch gut an den Tag vor 60 Jahren, als sie den Meisterbrief ihrer Zunft feierlich in Empfang nehmen konnten. „Wir waren damals die jüngsten Meister im Bezirk Magdeburg“, berichtet Meisterin Feuerriegel. Die jetzige Ehrung sei nicht so feierlich gewesen, die Urkunde wäre beiden per Brief ins Haus geflattert.