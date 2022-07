Diebstahl und Verzögerung in der Hornhäuser Straße in Oschersleben

Sowas hat Bauleiter Rainer Mikolajczak noch nicht erlebt. „Ich hatte noch nie eine Baustelle, auf der soviel geklaut wird, wie hier.“ Doch nicht nur für die ausführenden Firmen ist die Situation in Oschersleben schwierig. Auch ansässige Unternehmen haben schwer zu kämpfen.

Ein eingespieltes Team: Olliver Grove und sein Kollege im Bagger, Mario Krause, bei Arbeiten in der Hornhäuser Straße in Oschersleben.

Oschersleben - Im Herbst des vergangenen Jahres startete die Großbaustelle Hornhäuser Straße - B 246. Ein Ende ist noch nicht so recht in Sicht, auch wenn sich Bauleiter Rainer Mikolajczak recht optimistisch gibt. „Was den Zeitplan angeht, so liegen wir ganz gut im Rennen, Oktober, November diesen Jahres sind eine realistische Zielsetzung.“