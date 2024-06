Oschersleben - vs

Im Rahmen des Weltrotkreuztages hat der DRK-Kreisverband Börde einen Aktionstag für Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen im Gymnasium Oschersleben veranstaltet. In unterschiedlichen Klassenräumen konnten sie so einen ganzen Vormittag lang verschiedene Bereiche des DRK kennenlernen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Insgesamt sechs Stationen warteten dabei auf die Mädchen und Jungen.

So präsentierte sich beispielsweise die Wasserwacht Oschersleben. Frank Siegert erklärte demnach den Schülern, was es bedeutet, ein guter Rettungsschwimmer zu sein. Er habe mit viel Witz und Charme gezeigt, dass ein guter Rettungsschwimmer nicht immer im Wasser hantieren muss, um einer verunfallten Person bestmöglich helfen zu können. Zudem brachte er Anschauungsmaterial, wie etwa diverse Rettungsmittel, mit. Darüber hinaus waren die Mitarbeiterinnen der DRK-Eingliederungshilfe vor Ort. Sie sprachen mit den Schülern über Mobbing und sensibilisierten die Gymnasiasten für dieses wichtige Thema, teilt der DRK-Kreisverband Börde mit.

Verbände anlegen mit Anleitung

Über das Thema Medien informierte beim DRK-Aktionstag im Gymnasium Oschersleben demnach Annette Lemmnitz von der Schwangerschaftsberatungsstelle. Die Schüler konnten bei ihr ein Würfelspiel mit Namen „Sei schlau im Netz“ absolvieren. Des Weiteren sprach Lemmnitz mit den Kindern über einen gesunden Umgang mit dem Internet und wie man sich darin bewegen sollte. Laut des DRK-Kreisverbands Börde wurde es auch beim Rettungssanitäter Kay Haumrich praktisch. Bei ihm durften sich die Kinder nach kurzer Anleitung gegenseitig Verbände anlegen oder die stabile Seitenlage ausprobieren. Im Schulgebäude in der Bruchstraße liefen danach viele Fünftklässler mit diversen Kopf- oder Armverbänden durch das Gebäude.

Beim Sozialpädagogen Jörg Gutbrodt von der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit wiederum warteten mehrere kleine Quizze auf die Schüler. Das Feedback zum 13. Aktionstag im Rahmen des Weltrotkreuztages sei rundherum sehr positiv gewesen, teilt das DRK-Kreisverband Börde abschließend mit.