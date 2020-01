Dieses dm-Plakat hängt an der Baustelle des neuen Lidl-Markts in Oschersleben. Foto: Sebastian Kutzner

Lange wurde spekuliert, nun die Gewissheit: Oschersleben (Landkreis Börde) bekommt einen neuen Drogeriemarkt - aber wann?

Oschersleben l Lange brodelte die Gerüchteküche um einen neuen Drogeriemarkt in Oschersleben. Seit einigen Tagen hängt die Bestätigung als Plakat am Bauzaun des neuen Lidl-Marktes im Landkreis Börde: "Neueröffnung in Kürze. Ihr dm-drogerie markt freut sich auf Sie."

Gegenüber der Volksstimme sagte Marcel Mikaczo, dm-Gebietsverantwortlicher: "Wir freuen uns, unseren Kunden in Oschersleben und Umgebung mitteilen zu können, dass wir den neuen dm-Markt voraussichtlich im späten Frühjahr 2020 eröffnen werden. Da sich die Filiale gerade in der Rohbauphase befindet, können wir leider keine genaueren Angaben tätigen."

Der Drogeriekonzern "dm" ist mit rund 3700 Filialen und 62.000 Mitarbeitern der größte Drogeriekonzern Europas. Und auch für Oschersleben gibt Mikaczo bereits einen Ausblick: "Das neue Team wird aus zehn bis zwölf Mitarbeitern bestehen, wobei wir mindestens einen neuen Lehrling einstellen wollen. Ausschreibungen zu offenen Stellen wird es zeitnah geben, gerne können sich Interessierte auch schon jetzt unter dm-jobs.de bewerben."

Oscherslebens Stadtsprecher Mathias Schulte begrüßt den neuen dm-Markt mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Neue Arbeitsplätze sind bei uns immer willkommen. Dass der neue Markt im Industriegebiet entsteht, ist für die Innenstadt jedoch nicht gerade förderlich."