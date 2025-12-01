Die Ortsfeuerwehr Hordorf hat jetzt ein einmaliges Kapitel ihrer Geschichte aufgeschlagen: Mit der Übergabe eines neuen Feuerwehrautos erhielt die Wehr erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1894 ein komplett neues Einsatzfahrzeug. Und das bringt gleich doppelten Nutzen mit.

Hordorf - Feuerwehren sind unersetzlich - erst recht auf dem Land. Denn hier sind die Retter nicht nur für Hilfestellungen und Brandbekämpfung zuständig, sondern wirken auch bei Festen, Feiern und Umzügen ehrenamtlich mit. So auch die Feuerwehr in Hordorf in der Börde. Die hat jetzt erstmals seit 1894 ein komplett neues Feuerwehrauto erhalten - und das brachte nicht nur viel Umbaumaßnahmen mit, sondern für die Zukunft auch eine große Aufgabe.