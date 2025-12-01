Börde trotzt der Kälte Trotz Frost für die Umwelt aktiv: 5.000 Bäume für das Hohe Holz
Im Hohen Holz bei Oschersleben fand jetzt eine Baumpflanzaktion in Zusammenarbeit mit dem Landkreis statt. Tausende Bäume wurden gemeinsam gepflanzt.
01.12.2025, 10:30
Hohes Holz - Die Börde ist nicht nur für ihre landwirtschaftlichen Ackerflächen bekannt. Auf den fruchtbaren Böden wachsen auch zahlreiche Bäume. So wie im „Hohen Holz“, das als eines der schönsten Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts gilt. Damit das so bleibt, ist Hilfe gefragt.