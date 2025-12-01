Im Hohen Holz bei Oschersleben fand jetzt eine Baumpflanzaktion in Zusammenarbeit mit dem Landkreis statt. Tausende Bäume wurden gemeinsam gepflanzt.

Trotz Frost für die Umwelt aktiv: 5.000 Bäume für das Hohe Holz

Im Hohen Holz bei Oschersleben haben Markus Waselewski vom Landkreis Börde und Manja Wuttke, Amtsleiterin für Wirtschaft, Tourismus und Kultur beim Pflanzen von 5.000 Bäumen geholfen.

Hohes Holz - Die Börde ist nicht nur für ihre landwirtschaftlichen Ackerflächen bekannt. Auf den fruchtbaren Böden wachsen auch zahlreiche Bäume. So wie im „Hohen Holz“, das als eines der schönsten Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts gilt. Damit das so bleibt, ist Hilfe gefragt.