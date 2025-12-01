Advent, Advent, ein Lichtlein brennt - ein Kinderreim, den wohl jeder kennt. Am Ende sind vier Lichtlein. In der Zerbster Innenstadt sind es wohl inzwischen Tausende. Als erstes gingen die Lichter vor und im Zerbster Rathaus an.

Seit Mittwoch erstrahlen der Christbaum und die Fenster des Zerbster Rathauses in vorweihnachtlichem Glanz.

Zerbst - Wie schnell doch so ein Jahr vergeht! Am Sonntag ist bereits der 1. Advent. Gefühlt sind doch gerade erst alle Christbäume abgeschmückt und geschreddert, oder die Plastikbäume im Keller verstaut worden – da beginnen sie erneut zu strahlen. Der erste Platz, der im Lichterglanz strahlt und die Vorweihnachtszeit einläutet, ist die Zerbster Schloßfreiheit.

Seit Mittwoch leuchtet nun der stattliche Baum, den Familie Schneider aus der Kastanienallee gestiftet hat und den die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs René Haberland und Maximilian Dietze mit Unterstützung und schwerer Technik der Brüder Mario und Kay Borgsdorf des gleichnamigen Zerbster Recycling-Unternehmens in der vergangenen Woche aufgestellt haben.

Premiere: Schwibbögen in den Fenstern im oberen Stockwerk des Zerbster Rathauses

Aber nicht nur der erstrahlt, sondern zum ersten Mal auch Schwibbögen in den Fenstern im oberen Stockwerk des Rathauses. Entworfen und gefertigt hat die Bögen Robert Willno, der im vergangenen Jahr einen immerhin 1,25 mal 0,7 Meter großen Schwibbogen zur Versteigerung auf dem Weihnachtsmarkt für gute Zwecke gestiftet hatte. Übrigens: Auch in diesem Jahr findet wieder eine solche Auktion statt.