Auch Schlangengurken wachsen in Osterweddingen: Ulrich Wagner (links), Geschäftsführer der Wimex Gruppe, und Jos Howen, Experte für Gewächshauskulturen, begutachten die Ernte. Foto: Udo Mechenich

Aus einem High-Tech-Gewächshaus in Osterweddingen kommen jetzt frische Erdbeeren und Gurken sowie Gewürzkräuter.

Osterweddingen l Mit dem Start der Erdbeerernte in einem High-Tech-Gewächshaus im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen kommt jetzt heimisches Obst in die Geschäfte.

Obst und Gemüse angebaut

„Gerade jetzt sind frische Erdbeeren aus der Region ein kleiner Farbtupfer im Alltag“, freut sich der Geschäftsführer der Wimex Gruppe, Ulrich Wagner. Unter dem Namen „Bördegarten“ versorgt sein Unternehmen den Lebensmitteleinzelhandel in Ostdeutschland mit Obst und Gemüse.

Ein Jahr nach der Fertigstellung des fast neun Fußballfelder großen High-Tech-Gewächshauses in Osterweddingen sorgen von dort aus in den nächsten Wochen rund 160 000 Erdbeerpflanzen für den Nachschub der süßen Früchte. „Es ist beeindruckend, was das Bördegarten-Team im Gewächshaus leistet, und welchen Beitrag die Gärtner dort zur Versorgung der Menschen mit heimischem Obst und Gemüse leisten“, hebt der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), hervor.

Hochmodernes Gewächshaus

Methner hatte sich, nach der Insolvenz des ursprünglichen Bauherren, aktiv in die Verhandlungen mit Bördegarten eingebracht. Das Unternehmen übernahm das Gewächshaus Ende 2018, stellte es fertig und baut im Gewerbegebiet Osterweddingen nun vor allem Erdbeeren und Schlangengurken an.

In Kürze folgt ein weiterer Gaumenschmaus: Noch im Mai liefert der Bördegarten Basilikum, Petersilie und Schnittlauch aus. Sie gehen als Topfware in den Handel, sodass die Endverbraucher daran lange Freude haben können. Ihr Nachschub kommt dann vom eigenen Fensterbrett. Die Kräuter wachsen in einem eigenen Abteil des Gewächses heran: Sensoren steuern Temperatur, Wasserversorgung und Frischluftzuführung. Auch die Abgabe der Pflanzennährstoffe erfolgt dosiert.

Alles was Pflanze braucht

„Wir gehen exakt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzengruppen ein – ein zu viel oder ein zu wenig gibt es nicht“, erklärt Geschäftsführer Wagner. Diese Bedingungen würden einen weitgehenden Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmaßnahmen ermöglichen. Gegen Schadinsekten seien, je nach Pflanzenart, Nützlinge wie zum Beispiel Marienkäfer im Einsatz.

Um die Ernte der Erdbeeren und Gurken sowie die Konfektionierung der Kräutertöpfe kümmern sich im Osterweddingener Gewächshaus der Wimex Gruppe 50 Mitarbeiter. „Wir sind froh, dass unsere Helfer aus Osteuropa nun länger bleiben dürfen. Diese Mitarbeiter kennen sich aus. Wir können uns auf sie verlassen“, betont Wagner.

Lob für die Bundesregierung

Geschäftsführer Wagner lobt in diesem Zusammnehang die Sonderregelung der Bundesregierung. Sie hatten die erlaubte Aufenthaltsdauer für ausländische Erntehelfer in der Landwirtschaft kürzlich von ursprünglich 70 Tagen auf 115 Tage verlängert.

Zusätzlich unterstützen 20 Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebes aus Magdeburg die Erntearbeiten bei der Wimex in Osterweddingen. Sie stocken durch diese Tätigkeit ihr Kurzarbeitergeld auf und gewinnen Einblick in diesen Zweig der Landwirtschaft.