Ein Projekttag in der Europaschule Oschersleben rückt EU-Themen für Schüler und Auszubildende in den Mittelpunkt.

Schulen in Oschersleben

Oschersleben - Der Europatag zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der Europaschule Oschersleben. Nach Angaben der Berufsbildenden Schule wird der Projekttag zum Thema „Europa“ seit mittlerweile mehr als 30 alljährlich durchgeführt.

Und so beteiligten sich auch diesmal etwa 450 Schüler und Auszubildende an der Veranstaltung, die unter anderem vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt unterstützt wird. Über 20 Mitmach-Angebote standen demnach zur Auswahl, wie ein Quiz, Escape-Rooms, Wettkämpfe und andere interaktive Möglichkeiten in den einzelnen Projekten. Dazu zählten diverse Workshops, heißt es aus der Einrichtung.

Schüler der Europaschule Oschersleben informierten sich unter andrem zur Verkehrssicherheit. Foto: Europaschule Oschersleben

Projekttag für andere Sichtweisen

Informieren konnten sich die Schüler und Auszubildenen außerdem zur Verkehrssicherheit, Führerschein, globales Lernen, fairer Handel von Lebensmittel und Textilien und der Drogenprävention. Ziel dieses Projekttages sei es, den Auszubildenden zu ermöglichen, andere Sichtweisen zu erlangen, besonders für den europäischen und globalen Arbeitsmarkt, auf europäische und globale Probleme hinzuweisen, wie Nachhaltigkeit, Handel und Umwelt, teilt die Europaschule Oschersleben mit „Sie sollen befähigt werden, eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen, ihr Wissen zum Thema Europa und EU zu festigen und zu erweitern“, so die Einrichtung.

Im aktuellen Schuljahr besuchen nach Angaben der Schule knapp 1.100 Schülerinnen und Schüler und Auszubildende die Europaschule. Sie lernen demnach in Vollzeitklassen, Klassen in dualer Ausbildung und Migrationsklassen mit speziellem Sprachunterricht.