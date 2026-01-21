Seit der Ankündigung eines billigeren Führerscheins sind bundesweit Fahrschulen in die Krise geraten. Wie ist die Lage im Landkreis Börde?

Fahrschulen in der Börde: Kreist der Pleitegeier auch hier?

Er fühlt sich von der Politik nicht wertgeschätzt: der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Sachsen-Anhalt, Reiner Nuthmann.

Oschersleben - Der Führerschein soll günstiger werden, fordert Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Doch die angekündigte Reform sorgt vielerorts für Unsicherheit. Auch wenn Schnieder kürzlich im ARD-„Morgenmagazin“ klargestellt hat: „Es lohnt sich nicht abzuwarten, sondern wer den Führerschein machen will, der soll es jetzt machen.“ – viele Fahrschüler warten dennoch ab, hoffen auf eine schnelle Reform und günstigere Preise.