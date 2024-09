Feuerwehreinsatz in Oschersleben Feuer macht Wohnhaus in Schermcke unbewohnbar

Ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Schermcke richtet am Sonnabend, 14. September 2024 einen hohen Sachschaden an. Neben Polizei und Rettungsdienst waren mehrere Oschersleber Ortsfeuerwehren vor Ort.