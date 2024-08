Das neue Tanklöschfahrzeug der Ortswehr in Altbrandsleben wird begutachtet. 240 Stunden Ausbildung wurden an dem Auto bereits absolviert.

Altbrandsleben - vs

Die Feuerwehr in Altbrandsleben ist ab jetzt mit einem neuen Einsatzfahrzeug unterwegs. Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) und Ortswehrleiter Steffen Reinsch konnten das Tanklöschfahrzeug 3000, kurz TLF 3000, am vergangenen Sonnabend, 17. August 2024 in den Dienst stellen.

Nach eigenen Angaben ist es das erste Mal in der über 90-jährigen Geschichte der Ortswehr, dass die Brandschützer ein gänzlich neues Fahrzeug in Empfang nehmen konnten. In der Vergangenheit verfügte die Mannschaft demnach über gebrauchte Feuerwehrautos. Auch ein ausgedienter Krankenwagen sei 1993 für die Zwecke der Feuerwehr umgebaut worden. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Oschersleben, Andreas Ehrhardt, mitteilt, besitzt das neue Tanklöschfahrzeug einen 3000 Liter fassenden Wassertank, sowie einen 200 Liter fassenden Schaumbehälter. „Auf dem Dach ist ein Wasserwerfer verbaut. Neben vielen Gerätschaften zur Brandbekämpfung verfügt es auch über einen pneumatischen Lichtmast und einer Bodensprühanlage an der Vorderachse“, schildert Ehrhardt. Das Einsatzfahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 14 Tonnen.

Training am neuen Löschfahrzeug

Der richtige Umgang mit der neuen Technik muss trainiert werden. Dafür haben die Feuerwehrleute schon jetzt einiges an Zeit investiert. Den Angaben nach, seien insgesamt 240 Stunden Ausbildung an dem neuen Einsatzfahrzeug absolviert worden, bevor es nun endgültig den mittlerweile 42 Jahre alten Vorgänger und damit ältestes Einsatzfahrzeug der Oscherslebener Feuerwehren ersetzt.

Wie Bürgermeister Kanngießer mitteilt, wurde das Fahrzeug ohne Fördermittel des Landes beschafft. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 321.000 Euro. Das im Jahr 2020 neu gebaute Gerätehaus, zwei hochmoderne Einsatzfahrzeuge, sowie eine vollmotivierte Truppe von Brandschützern sorgen demnach für die notwendige Sicherheit in Altbrandleben. Bei größeren Ereignissen wird die Altbrandslebener Wehr auch in die Nachbarorte und in die Kernstadt zur Unterstützung gerufen.