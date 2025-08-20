weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Feuerwehrstruktur im Wandel Neubau bei Flotts Höhe: Plant Oschersleben Feuerwehrfusion?

Für das neue Feuerwehrgerätehaus bei Flotts Höhe kursieren Fusionsgerüchte. Die Stadtverwaltung reagiert und klärt über die Planungen auf.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 22.08.2025, 14:18
Wo werden künftig neue Feuerwehrfahrzeuge der Hadmersleber Wehr empfangen? Es kursieren Gerüchte um Zusammenlegungen.
Wo werden künftig neue Feuerwehrfahrzeuge der Hadmersleber Wehr empfangen? Es kursieren Gerüchte um Zusammenlegungen. Archivfoto: Feuerwehr Oschersleben

Oschersleben. - Mit der Zustimmung der beiden Ortschaftsräte Klein Oschersleben und Groß Germersleben ist bereits im Mai 2025 der erste Schritt für ein großes Bauprojekt vollzogen worden: Ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für die Wehren der beiden Ortsteile.