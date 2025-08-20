Für das neue Feuerwehrgerätehaus bei Flotts Höhe kursieren Fusionsgerüchte. Die Stadtverwaltung reagiert und klärt über die Planungen auf.

Wo werden künftig neue Feuerwehrfahrzeuge der Hadmersleber Wehr empfangen? Es kursieren Gerüchte um Zusammenlegungen.

Oschersleben. - Mit der Zustimmung der beiden Ortschaftsräte Klein Oschersleben und Groß Germersleben ist bereits im Mai 2025 der erste Schritt für ein großes Bauprojekt vollzogen worden: Ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für die Wehren der beiden Ortsteile.