Eil
Feuerwehrstruktur im Wandel Neubau bei Flotts Höhe: Plant Oschersleben Feuerwehrfusion?
Für das neue Feuerwehrgerätehaus bei Flotts Höhe kursieren Fusionsgerüchte. Die Stadtverwaltung reagiert und klärt über die Planungen auf.
Aktualisiert: 22.08.2025, 14:18
Oschersleben. - Mit der Zustimmung der beiden Ortschaftsräte Klein Oschersleben und Groß Germersleben ist bereits im Mai 2025 der erste Schritt für ein großes Bauprojekt vollzogen worden: Ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für die Wehren der beiden Ortsteile.