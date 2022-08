Feuerwehrverband Börde: Ferienspaß am Frauensee

Oschersleben/ Wanzleben - Alle zwei Jahre bietet der Feuerwehrverband Börde dem Nachwuchs seiner Mitgliedsfeuerwehren die Möglichkeit, im Sommerlager ein paar unbeschwerte Tage unter Gleichgesinnten zu erleben. Und so ist nach dem Sommerlager zugleich vor dem Sommerlager. Wie Marko Zimmermann als Geschäftsführer des Feuerwehrverbandes Börde und zugleich Mitglied des Organisationsteams berichtet, haben so die Planungen für das diesjährige Sommerlager im KiEZ Frauensee in Brandenburg bereits 2019 begonnen. Coronabedingt waren zwei Verschiebungen von 2020 auf 2021 und nun auf 2022 notwendig.