In der Oschersleber Gemeinschaftsschule „A.S. Puschkin“ sollen ab jetzt die Lern- und Entwicklungschancen der Schüler besser gestärkt werden. Möglich macht das die Teilnahme an einem bundesweiten Startchancen-Programm. Wie die Schüler vom Bildungsprojekt profitieren.

Die Puschkinschule ist Teil eines neuen Bildungsprogramms. In Anwesenheit von Schulleiterin Astrid Ribke und der Lehrerin Christin Köhler haben die Schüler Emilia, Andrey und Finn eine Plakette angebracht.

Oschersleben - In der Puschkinschule ziert nun eine neue Plakette eine Wand voller Zertifikate und Auszeichnungen. In Anwesenheit von Schulleiterin Astrid Ribke und der Lehrerin Christin Köhler haben die Schüler Emilia, Finn und Andrey das Schild angebracht. Denn die Gemeinschaftsschule in der Bodestadt ist als eine von wenigen Schulen in Sachsen-Anhalt in das bundesweite Startchancen-Programm aufgenommen worden. Wie es heißt, soll im Rahmen des Projektes in dieser Woche ein erstes Treffen vor Ort stattfinden.