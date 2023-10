Der Tag der Regionen in Oschersleben zählt zu den größten Veranstaltungen im Landkreis. Auch in diesem Jahr war die Anzahl der Besucher groß. Unternehmen, Vereine und Verbände zeigten ihr vielfältiges Angebot.

Fotos zum „Tag der Regionen“ in Oschersleben

Zum Start des Tages der Regionen in Oschersleben wurde traditionell ein Erntedankkorb des Kreisbauernverbandes Börde überreicht. Das Fest wurde unter anderem vom Stadtratsvorsitzenden Wolfgang Nehring (2.v.l.) und Landrat Martin Stichnoth (2. v.r.) eröffnet.

Oschersleben - Was der Landkreis Börde alles zu bieten hat – sowohl handwerklich, kulinarisch als auch kulturell – zeigte sich am 1. Oktober 2023 zum Tag der Regionen in Oschersleben.

Beim Stadtfest in Oschersleben ist immer auch ein kulinarischer Streifzug durch die Börde möglich. Kathrin Stiller (r.) und ihre Schwester Sylvia aus Hornhausen probieren Apfelwein aus der Auleber Obstmanufaktur. Foto: Jan Dahms

Nicht nur Besucher aus Oschersleben waren vor Ort in der Innenstadt. Familie Hendricks aus Ottleben hatte sichtlich Spaß am Kinderkarussell auf dem Marktplatz. Foto: Jan Dahms

Zum Showprogramm auf der Bühne am Marktplatz gehörte auch ein Auftritt einer Line-Dance-Gruppe. Foto: Jan Dahms

Wie überall in der Innenstadt waren auch in der Hornhäuser Straße viele Besucher unterwegs. Foto: Jan Dahms

Jonas dreht am Glücksrad der Motorsport-Arena. Foto: Jan Dahms

Bei einem Rundgang durch die Innenstadt ließen sich die Vertreter der Politik vom kulinarischen Angebot überzeugen. Foto: Jan Dahms

Auf der Bühne am Marktplatz wurde zum Tag der Regionen ein Showprogramm organisiert. Einen Auftritt hatte auch das Blasorchester Oschersleben. Foto: Jan Dahms

„Orgelfelix“ Dieter Kühne aus Dodendorf war mit seiner Drehorgel unterwegs und freute sich über viele Zuhörer. Foto: Jan Dahms

Künstler Olaf Schmidt aus Hornhausen zeigte den Besuchern zum Tag der Regionen, wie seine Holzskulpturen entstehen. Foto: Jan Dahms