Die Mitglieder Lions Club Oschersleben „Die Börde“ blicken auf eine erfolgreiche Vorweihnachtszeit zurück. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf ihrer beliebten Adventskalender werden jetzt fast 8.000 Euro an mehrere gemeinnützige Vereine und Organisationen gespendet.

Für den guten Zweck: Wohin das Geld der Oschersleber Adventskalender-Aktion diesmal geht

Die Mitglieder des Lions Club Oschersleben „Die Börde“ überreichen eine Spende an Kay Elzner als Vertreter des Magdeburger Förderkreises krebskranker Kinder.

Oschersleben - Der Lions Club Oschersleben „Die Börde“ ist bekannt für ihre alljährliche Adventskalender-Aktion, die - mit einigen Preisen versüßt - Vorfreude auf Weihnachten wecken und auch dem guten Zweck dienen soll. Jetzt haben die Mitglieder bekannt gegeben, welche Organisationen sich über einen Geldsegen freuen können.