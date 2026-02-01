EIL
100 Mitwirkende Lichtmess-Umzug durch Gilde: Das sind die Fotos dazu
Beim Lichtmessumzug zogen am Sonntag 20 Schaustellungen mit insgesamt über 100 Mitwirkenden durch Glinde. Sie gingen auf gewohnt witzige und charmante Weise auf viele Fragen des Lebens ein. Natürlich durfte der berühmteste Schlipsträger der Welt nicht fehlen.
Aktualisiert: 01.02.2026, 16:41
Glinde. - „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ lässt Bertolt Brecht seine Protagonisten in der „Dreigroschenoper“ sagen. Ein bisschen ist es auch so in Glinde: Bevor der Festumzug startete, marschierten die Lichtmess-Musikanten am Sonnabend von Haus zu Haus.