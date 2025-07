Hadmersleben - vs

Für insgesamt rund 50 Kinder starteten die Sommerferien 2025 mit einem Highlight: Ausgestattet wie die Profis unter anderem mit Hose, Trikot und Stutzen, haben sie das Fußballcamp des 1. FC Magdeburg absolviert, das beim TSV Hadmersleben stattgefunden hat.

Nach eigenen Angaben trainierten die Teilnehmer des Camps, alle im Alter von 6 bis 14 Jahren, an fünf Tagen von 9 bis 15 Uhr auf dem Sportplatz in Hadmersleben. Systematisch aufgebaute Übungs- und Spielformen bilden dabei den Schwerpunkt des Trainings. Lediglich am Mittwoch musste das Training demnach aufgrund der hohen Temperaturen in die Sporthalle verlegt werden. „Neben der Verbesserung der fußballspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ging es auch um die Vermittlung von Werten wie Fairness und Miteinander im Sport“, teilt Matthias Schuffert vom TSV Hadmersleben mit.

Fußballcamp in Hadmersleben: FCM-Kicker Daniel Heber und Noah Kruth stellen sich den Fragen der Kinder

Ein Höhepunkt der Woche sei die Video-Liveschaltung zu den FCM-Profis Daniel Heber und Noah Kruth gewesen, die geduldig alle Fragen der Teilnehmer des Fußballcamps beantworteten. Den Abschluss des Fußballcamps in Hadmersleben bildete ein Turnier mit acht Mannschaften, bei dem auch die Eltern und Großeltern als Zuschauer anwesend waren und in dessen Anschluss alle Kinder unter großem Applaus geehrt wurden.

„Den Fairplay-Pokal für besonders positives Auftreten auf und neben dem Fußballplatz konnte Ex-FCM-Fußballer Christian Beck am Ende der einzigen weiblichen Teilnehmerin Theresa Mattner überreichen“, informiert Schuffert und fügt hinzu: „Der TSV Hadmersleben bedankt sich bei den Trainern und allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen des Fußballcamps beigetragen haben.“