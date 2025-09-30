Mehr als 30 Jahre hat Peter Schondelmaier in Oschersleben seinen Gasthof mit Restaurant betrieben. Jetzt möchte er diesen verkaufen oder verpachten. Doch bisher hat sich noch niemand gefunden.

Ab Januar 2026 schließt Peter Schondelmaier die Gaststätte für immer zu. Damit das nicht passieren muss, sucht er einen neuen Wirt und Pächter.

Oschersleben - Wenn sich niemand findet, schließt Peter Schondelmaier seine Gaststätte zum 1. Januar 2026 für immer ab. Er sucht gerade nach einem Pächter, der, wenn es möglich ist, nicht nur das Restaurant zum neuen Jahr übernimmt, sondern auch die Pension, die er in mehr als 30 Jahren stückweise weiter ausbaute. Mittlerweile hat der Gastronom 60 Betten in 28 Pensionszimmern, die er vermietet und sei stets gut ausgelastet.