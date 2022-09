Generationswechsel in der Bördeklinik Neindorf

Neindorf - „Ich habe nie bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben, und arbeite auch heute noch gern hier“, ist Barbara Kripp überzeugt. Ihre Entscheidung für den Beruf der Krankenschwester war bei ihr schon früh klar, wie sie heute rückblickend sagt. Und so könnte sie heute wohl auch ein Buch schreiben über das, was sie in 43 Jahren im Kreiskrankenhaus Neindorf und zuvor in der Ausbildung an der Uniklinik in Magdeburg erlebt hat. Zeit zum Schreiben wäre wohl, denn die Tage der Leitenden Stationsschwester Barbara auf der Station S4, der urologischen und chirurgischen Station, in der Helios-Bördeklinik sind gezählt. In Kürze tritt sie den Ruhestand an.