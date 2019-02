Die Polizei in Oschersleben wurde zu einer Schlägerei gerufen. Zehn Personen prügelten sich in der Thälmannstraße.

Oschersleben (spt) l Rund zehn Personen haben sich in der Nacht zum Sonntag in der Thälmannstraße in Oschersleben eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei der Auseinandersetzung einige der Beteiligten verletzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise auf Beweggründe für die Auseinandersetzung und auf Beteiligte nimmt die Polizei entgegen.