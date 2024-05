Barneberg. - Leder, Nieten, Chromglanz – im Zeichen der gepflegten Zweiradleidenschaft fand jetzt das Biker- und Frühlingsfest des Barneberger Motorradklubs „Born am Berge“ statt. Im eigentlich recht beschaulichen Dorfe war dabei einmal mehr dynamische Unterhaltung angesagt – inklusive einer mitunter handfester Geräuschkulisse. Der Verein war insgesamt darauf bedacht, eine Veranstaltung nicht allein für sich und seine Bikerfreunde, sondern für die ganze Familie aufzubieten. Dieses Konzept hatte sich bereits im Vorjahr bewährt und ging erneut auf.

So konstatiert Vorstandsmitglied Dirk Gorges: „Ein toller Tag, super Wetter, viele Gäste, abwechslungsreiche Stationen, wir sind zufrieden.“ Wenngleich Gorges einräumt: „Im Grunde war es ein eher bikerunfreundlicher Termin am für viele verlängerten Wochenende nach Himmelfahrt. Das haben einige für Kurzurlaube genutzt, weshalb es am Ende doch weniger Biker waren als erwartet. Andererseits sollte es aber bei der kleinen Tradition bleiben, dass wir unser Frühlingsfest am zweiten Maiwochenende feiern. Daher haben wir es dabei belassen.“

Predigt nicht in, sondern vor der Kirche: Pfarrer Peter Mücksch hielt einen Bikergottesdienst ab. Foto: Angelika Höde

Und mit gut hundert röhrenden Motorrädern rund um die Festwiese an der Friedenskirche war der Bikerpart dennoch bestens besetzt. Gorges geht davon, dass es gut auch doppelt so viele hätten sein können. Auf ein Neues also im nächsten Jahr – Himmelfahrt fällt dann auf einen Donnerstag Ende Mai und wird dem Traditionstermin nicht in die Quere kommen.

Highlights in Bezug auf die „Sattelmaschinen“ waren die gemeinsame Ausfahrt in Kolonne auf ausgedehnter Runde, die einen wahren Hingucker bedeutete, sowie als Hinhörer der „Dezibel-Contest“ – ein Wettbewerb, bei dem die Biker im Standgas mal so richtig aufdrehen sollten. „Das war sozusagen eine unterhaltsame Einlage für die Ohren“, so Gorges. Und davon hatten die Veranstalter noch mehr zu bieten – ganz melodisch sogar, da Stammgast Manne Becker abermals live auf der Bühne stand und Oldie-Rock vom Feinsten ablieferte. Abgelöst wurde er zu späterer Stunde vom Live-Duo „Kenny & Frank“. „Da waren dann auch zahlreiche Einheimische mit auf dem Platz“, berichtet Dirk Gorges. „Das hat uns sehr gefreut, ebenso die Tatsache, dass wir durch das Frühlingsfest wieder eine Spende über 400 Euro an den Verein ’MaDe for kids’ leisten konnten. Nicht zu vergessen die erneute Zusage von Pfarrer Peter Mücksch, einen Bikergottesdienst bei uns abzuhalten.“

Damit hatte der heitere Tag begonnen. Mücksch zeigte sich seinerseits höchst angetan von der Veranstaltung: „Ich persönlich habe es nicht mehr so mit Motorrädern, aber darum geht es ja auch gar nicht hauptsächlich. Der Verein hier bildet eine nette und engagierte Gemeinschaft mit Angeboten für Jung und Alt. Ich habe die Anfrage zum Bikergottesdienst deshalb gern bejaht. Es hat wieder großen Spaß gemacht.“