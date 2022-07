Grenzdenkmalverein Hötensleben gerettet

Der Grenzdenkmalverein Hötensleben bleibt in seiner bisherigen Form bestehen, die Vereinsauflösung ist vorerst vom Tisch. Das ist das Ergebnis der jüngsten Hauptversammlung.

Hötensleben - Nachdem René Müller Anfang des Jahres schon so etwas wie den Abgesang eingeläutet hatte, schlägt der Vorsitzende des Grenzdenkmalvereins Hötensleben nun ganz andere, sogar recht optimistische Töne an, was den weiteren Bestand dieser Dorfinstitution von überregionaler Bedeutung anbelangt. „Der Verein ist vorerst gerettet, und ich bin jetzt relativ zuversichtlich, dass wir noch viele Jahre vor uns haben.“