Hadmersleber Medizinischer Versorgungszentrum bleibt erhalten

In Egeln gibt es ein neues Ärztehaus. Für die Patienten in Hadmersleben ändert sich aber nichts,

Hadmersleben - Das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) „Bodeaue“ hat am 1. Oktober seine Arbeit in Egeln aufgenommen. Das MVZ wird zwar weiterhin die angestammten Räumlichkeiten im ehemaligen Ambulatorium am Markt 16 in Egeln nutzen, darüber hinaus will das Unternehmen aber das ehemalige kleine Gymnasium auf dem Pestalozziplatz für eine Erweiterung herrichten. „Wir brauchen mehr Platz“, sagte die MVZ-Geschäftsführerin Julia Milbradt.