Hamersleben. - Alljährlicher Höhepunkt und auch Abschluss eines Sportjahres ist beim SV Fortuna Hamersleben 1900 e.V. der Sportlerball. Laut Vereinschef Christian Fahrig ist dies nicht nur eine Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und einen schönen Abend zu verbringen, sondern auch, um verdiente Mitglieder zu ehren.

Christian Fahrig begrüßte die Vereinsmitglieder und Gäste, darunter auch den Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates Westliche Börde, Dietmar Hobohm, und den Bürgermeister der Gemeinde Am Großen Bruch, Klaus Graßhoff.

In einem kurzen Rückblick erinnerte Christian Fahrig an die vielen Höhepunkte des vergangenen Jahres, wie den Weihnachtsbasar oder den Sport-und Oldtimer-Sommer. Der Vereinschef lobte dabei besonders die gute Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft (IG) Oldtimer und wünscht sich, diese in den Verein zu integrieren.

Sport- und Oldtimersommer

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr soll es auch 2024 wieder einen Sport- und Oldtimer-Sommer geben. Geplant sei das Wochenende vom 21. bis 23. Juni.

Die Mitgliederzahl des SV Fortuna Hamersleben sei stabil und im Vorjahr sogar leicht gestiegen. Ein Garant für das sportliche Leben in der Gemeinde ist dabei die Sporthalle, die täglich von der Schule und natürlich von den Vereinsmitgliedern zum Training genutzt wird. Sei es bei Aerobic, Tischtennis oder den Cheerleadern: „Ohne diese Halle wären wir aufgeschmissen“, so Christian Fahrig.

Während des Sportlerballs wurden verdiente Sportler geehrt. Foto: Andrea Höde

Voraussichtlich am 2. April werde die Schule aus dem Vereinsheim am Ortsrand ausziehen und in die neue Grundschule einziehen. Dann heißt es, für den Sportverein die Ärmel hochzukrempeln. Für die Schule waren zahlreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt worden. Diese gilt es nun, zurückzubauen, um das Sportlerheim wieder entsprechend nutzen zu können. „Wir müssen das Sportlerheim und unseren Sportplatz wieder mit Leben füllen!“

Schließlich kündigte der Sportvereinsvorsitzende eine Premiere an. Bilder und Videos von der 1000-Jahr-Feier aus dem Archiv von Klaus Graßhoff wurden in einer Uraufführung gezeigt.

Klaus Graßhoff nutzte die Gelegenheit, sich mit einer kurzen, aber emotionalen Ansprache an die Anwesenden zu wenden. Die Gemeinde stelle die Sporthalle kostenlos zur Verfügung. Dafür setzen sich die Gemeindevertreter ein. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, rief er alle Anwesenden auf: „Geht zur Wahl! Es geht um unseren Ort.“ Nach den Ansprachen heizten die „Fortuna Girls“, die Cheerleader des Vereins um Marion Riethausen und Ines Melcher, den Anwesenden zu flotten Rhythmen ordentlich ein. Mit ihren Trainerinnen haben die Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren anspruchsvolle Choreographien erarbeitet. Diese präsentierten sie dem begeisterten Publikum erstmals in ihren neuen Outfits. Ein Höhepunkt war sicher die Pyramide am Ende der gelungenen Darbietung. Dafür erhielten die jungen Sportlerinnen und ihre Trainerinnen den verdienten Applaus.