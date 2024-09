Der Rassegeflügelzuchtverein in Hamersleben begeht sein Jubiläum. Den Mitgliedern gelingt es, Tiere in vielen Farbschlägen und Rassen zu züchten. Gefeiert wird am Sonnabend, 14. September 2024, auf dem Gelände der neuen Grundschule.

Hamersleben. - Es gab in Deutschland immer Menschen, die sich für die Zucht von Geflügel interessiert haben. So fand sich auch in Hamersleben eine Gruppe zusammen, die Freude am Geflügel hatten und die Zucht von Rassegeflügel sich zu ihrem Ziel gemacht haben. Dies in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu unternehmen, verleiht der eigenen Rassegeflügelzucht eine neue Qualität.