Mit einigermaßen gesunder Haushaltslage geht die Gemeinde in das laufende Finanzjahr. Der Etat steht und lässt einige größere Investitionsvorhaben zu. So soll die Mühlenbachbrücke endlich saniert werden.

Idyllisch anzusehen, jedoch baulich in keinem guten Zustand mehr: der Mühlenbachdurchlass in der Völpker Bahnhofstraße. Mittel für die Instandsetzung der Brücke sind nun im Haushalt fest eingeplant.

Völpke. - Zuversichtlich blickt Völpkes Bürgermeister in puncto Gemeindefinanzen auf die kommenden Monate. Im Vorjahr war es eine völlig gegenteilige Situation. „Da hatten wir ja leider unverschuldet keinen genehmigten Haushalt“, konstatiert Kai Bögelsack, „aber dieses Jahr sieht es ganz gut aus. Wir können einige größere Sachen angehen – in erster Linie die Mühlenbachbrücke am Sportplatz.“