Wird zu wenig in die Grundschulen in Hadmersleben und Hornhausen investiert? Diese Frage wird im Bauausschuss debattiert. Grundlage ist eine neue Prioritätenliste der Verwaltung mit geplanten Investitionen in Gebäuden und Grundstücken. Was daran besonders kritisiert wird.

Bauvorhaben bis zum Jahr 2032 in der Börde

Im Oschersleber Bauausschuss gibt es Kritik an dem Investitionsstau in der Grundschule Hadmersleben.

Oschersleben - In Vorbereitung auf den kommenden Haushalt in Oschersleben, hat kürzlich im Bauausschuss eine neue Prioritätenliste zur Debatte gestanden. In der von der Verwaltung vorgelegten Zusammenstellung sind geplante Investitionen in kommunalen Gebäuden und auf kommunalen Grundstücken in der Bodestadt und ihrer Ortsteile aufgeführt.