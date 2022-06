Hornhausen erwartet Besucheransturm zum Jubiläum

Vor 950 Jahren fand Hornhausen erstmals Erwähnung in einer Urkunde. Viele, die etwas mit Hornhausen verbindet, bringt die Erinnerung an das Ereignis jetzt zusammen, denn die Initiatoren der Festwoche haben sich Besonderes einfallen lassen.

Hornhausen - So viel steht schon vor Beginn der 950-Jahr-Feier in Hornhausen fest: Die Besucherzahlen werden die 1000er-Marke bei Weitem überschreiten. Denn etwas über 1000 Besucher sind bereits für das Klassentreffen – das nur eine von vielen Veranstaltungen während der Festwoche ist – angemeldet. „Was, wie groß war denn die Klasse einst?“, mag sich jetzt so mancher fragen. Die Erklärung ist aber ganz einfach: Der örtliche Heimatverein als federführender Organisator der 950-Jahr-Feier hat eine Einladung an alle Menschen ausgesprochen, die jemals die Schule in Hornhausen besucht haben. Die Ältesten haben das 90. Lebensjahr schon weit überschritten.