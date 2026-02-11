In der Nacht sorgte ein Hubschrauber mit Suchscheinwerfer über Oschersleben für Aufsehen. Wonach er gesucht hat.

Oschersleben - Etliche Einwohner von Oschersleben wunderten sich in der Nacht von Dienstag, 10. Februar, auf Mittwoch, 11. Februar, über einen Hubschrauber, der seine Kreise über die Bodestadt zog. Gegen ein Uhr nachts häuften sich die Anfragen in diversen Facebook-Gruppen, auch Fotos von dem Helikopter wurden geteilt.

Den Grund für den Hubschraubereinsatz teilte uns Claudia Seidemann, Pressesprecherin des Polizeireviers Börde, der Volksstimme auf Nachfrage mit: Dieser war an der Suche nach einer vermissten Person beteiligt, die mutmaßlich unter medizinischen Problemen leidet. Weitere Angaben konnte sie zum Schutz der betroffenen Person nicht machen.