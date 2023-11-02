In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 13. bis 15. Februar 2026 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Ellen Noir: "Bero B-Day" feiert das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 am 13.2. ab 22 Uhr. Neben Bero vs. Kraotx sind zum Gratulieren Bassbilanz, Wolli, Togs vs. SKG, Decline und Sebastian Recklebe mit von der Partie. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

1o4: Im 1o4 am Hasselbachplatz 2 heißt es am 13.2. ab 23 Uhr "They not like us". DJ Vanya und DJ Karmaxutra legen Hip-Hop, Trap, RnB und Afro-Dancehall auf. Am 14.2. ab 23 Uhr gibt es 2000s, Love Hits und einen Club Mix zu "Valentines". Das 1o4 tritt die Nachfolge des erst im Dezember geschlossenen Moonbeats an.

Boys'n'Beats: Die "Student Night" bricht am 13.2. um 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 an. Einen bunten Mix aus Karneval und Clubmusik legt DJ Sven bei "Hellau & Alaaaaaaaaaf" auf.

Buttergasse: Zu "It's Friday" am 13.2. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 bringt Deejaay Coop Black Beats, Deutschrap und New School mit. Zur "Valentines Singleparty" legt mit DJ Felistic am 14.2. ab 23 Uhr House, EDM und Dance auf.

Down Town Club: Florence legt am 13.2. ab 23 Uhr zur "Yolo - die 2010er Party" auf. Unter dem Titel "Der Osten feiert besser" hat DJ Leon Krott am 14.2. ab 23 Uhr Mainstream, Charts und EDM dabei.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 beginnt am 13.2. um 23 Uhr eine "Bassnacht" mit Herr Nimmersatt, Zaik, Steinmetz b2b Karlo Sport, Joga b2b Kostja, Klabaut b2b Andersman, Lapato, M.S.T. sowie Mexxtreme b2b Lucarhm. Am 14.2. spielt ab 23 Uhr die Musik wieder unter dem Titel "Never Stop". Für den passenden Sound sorgen Danya, QKaa, Dj Brown sowie Secret New Talents.

Festung Mark: Ein "Dating on Ice" ist auf der Eisbahn auf dem Hof der Festung Mark im Hohepfortewall am 14.2. von 18 bis 21 Uhr terminiert. Die große 80er Jahre Party mit einem zusätzlichen Schlager-Floor beginnt drinnen um 21 Uhr.

Café Treibgut: Im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt am 14.2. ab 19 Uhr die "Après-Ski Party".

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 14.2. ist aber ab 20 Uhr zunächst Livemusik mit Metal von "Headsic" und "Unrast" angesagt.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am 7.2. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Factory: "Magdeburgs größte 90er - 2010er Party" beginnt am 14.2. um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Kunstkantine: Für "The Bumms" sorgen am 14.2. in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 AIO, Gretaepisch, D/Baker, Gewagt & Maßgeschneidert, Jamo, Just Etienne und Tom Wille. Die Valentinstags-Edition beginnt um 22 Uhr.

Insel der Jugend: "From Heikel with Love vol. 4" bringt am 14.2. ab 23 Uhr Techno und House auf die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Prinzzclub: Die romantischste ukrainische Party des Jahres verspricht der Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 14.2. ab 23 Uhr bei der Valentintags-Ausgabe der "Ukrainian Party". Gespielt werden Hip-Hop, House und Dance.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend.