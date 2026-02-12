Um die Schließung der Kita in Bergzow zu verhindern, sind beim gestarteten Bürgerbegehren über 800 Unterschriften gesammelt worden. Diese wurden nun übergeben.

Über 800 Unterschriften sind für den Erhalt der Kita Bergzow beim Bürgerbegehren gesammelt worden.

Bergzow. - Ende Januar haben Eltern und Anwohner in Bergzow ein Bürgerbegehren gestartet und Unterschriften für den Erhalt der Kita „Sonnenwinkel“ gesammelt. Diese gesammelten Unterschriften sind nun am Dienstagabend auf der Sitzung des Sozialausschusses an die Verwaltung übergeben worden.