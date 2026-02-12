Begehren übergeben Bürgerbegehren eingereicht: Über 800 Unterschriften für Erhalt der Kita Bergzow gesammelt
Um die Schließung der Kita in Bergzow zu verhindern, sind beim gestarteten Bürgerbegehren über 800 Unterschriften gesammelt worden. Diese wurden nun übergeben.
12.02.2026, 07:05
Bergzow. - Ende Januar haben Eltern und Anwohner in Bergzow ein Bürgerbegehren gestartet und Unterschriften für den Erhalt der Kita „Sonnenwinkel“ gesammelt. Diese gesammelten Unterschriften sind nun am Dienstagabend auf der Sitzung des Sozialausschusses an die Verwaltung übergeben worden.