  4. Humanas Wohnpark Wefensleben: Abriss und Neubau nach Brand

Humanas plant nach dem Brand in Wefensleben eine fünfmonatige Bauverzögerung für das Reihenhaus. Die anderen Wohngebäude des Parks sind nicht betroffen.

Von Ronny Schoof Aktualisiert: 12.08.2025, 11:47
In der Nacht nach dem Brand entzündeten sich immer wieder Glutnester und hielten die Feuerwehr weiter auf Trab.
Wefensleben. - Zwei Wochen nach dem verheerenden Feuer auf dem Humanas-Baugelände am oberen Ende der Wefensleber Bahnhofstraße steht auch offiziell fest, was sich bereits kurz nach dem Brand angesichts der immensen Schäden an dem Reihenhaus-Rohbau abgezeichnet hat: Mit dem Objekt wird noch einmal bei null gestartet. Das bestätigte das Unternehmen jetzt in einer Presseerklärung.