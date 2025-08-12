Humanas plant nach dem Brand in Wefensleben eine fünfmonatige Bauverzögerung für das Reihenhaus. Die anderen Wohngebäude des Parks sind nicht betroffen.

In der Nacht nach dem Brand entzündeten sich immer wieder Glutnester und hielten die Feuerwehr weiter auf Trab.

Wefensleben. - Zwei Wochen nach dem verheerenden Feuer auf dem Humanas-Baugelände am oberen Ende der Wefensleber Bahnhofstraße steht auch offiziell fest, was sich bereits kurz nach dem Brand angesichts der immensen Schäden an dem Reihenhaus-Rohbau abgezeichnet hat: Mit dem Objekt wird noch einmal bei null gestartet. Das bestätigte das Unternehmen jetzt in einer Presseerklärung.